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Da Pisticci a Toronto: questi cinque giovani partono per il Canada!

16 Maggio 2026

Una nota dell’Amministrazione di Pisticci fa sapere:

“Prende vita il progetto di scambi culturali tra Pisticci e Toronto.

Stamattina sono partiti per il Canada cinque nostri giovani concittadini.

Ad attenderli la comunità lucana di Toronto e la Basilicata Cultural Society, partner del Comune di Pisticci nell’organizzazione del progetto.

L’esperienza canadese durerà fino al prossimo 25 maggio.

Una settimana piena di impegni ed incontri.

A fine luglio un gruppo di giovani canadesi ricambierà la visita, ospite da noi a Pisticci.

Buon viaggio ragazzi!”.