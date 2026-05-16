Da Pisticci a Toronto: questi cinque giovani partono per il Canada!

Una nota dell’Amministrazione di Pisticci fa sapere:
“Prende vita il progetto di scambi culturali tra Pisticci e Toronto.
Stamattina sono partiti per il Canada cinque nostri giovani concittadini.
Ad attenderli la comunità lucana di Toronto e la Basilicata Cultural Society, partner del Comune di Pisticci nell’organizzazione del progetto.
L’esperienza canadese durerà fino al prossimo 25 maggio.
Una settimana piena di impegni ed incontri.
A fine luglio un gruppo di giovani canadesi ricambierà la visita, ospite da noi a Pisticci.
Buon viaggio ragazzi!”.