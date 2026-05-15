Mietta in concerto a Policoro. Ecco quando

Tra le voci più eleganti, intense e riconoscibili della musica italiana, MIETTA salirà sul palco di POLICORO (MT) domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:30 in Piazza Eraclea.

Un live emozionante che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi della sua carriera, tra brani senza tempo, interpretazioni intense e nuove produzioni musicali che confermano ancora oggi la straordinaria sensibilità artistica di Mietta.

L’artista è infatti tornata recentemente con “Per avere me”, il nuovo singolo pubblicato a gennaio 2026, un brano autobiografico e profondamente personale che racconta fragilità, rinascita e consapevolezza emotiva, riportando al centro la forza interpretativa della sua voce.

Il singolo anticipa un nuovo progetto discografico dedicato alla sua lunga carriera artistica.

Negli ultimi anni Mietta ha continuato a distinguersi anche in televisione e nello spettacolo, partecipando come coach ai programmi “Io Canto Generation”, “Io Canto Family” e “Io Canto Senior”, oltre a prendere parte a importanti produzioni televisive e live musicali.

BIOGRAFIA

Vincitrice nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1989, ha conquistato il grande pubblico con brani diventati iconici come “Vattene Amore” insieme ad Amedeo Minghi, entrando definitivamente nella storia della musica italiana.

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre cinque milioni di dischi, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo e affermato il proprio talento anche come attrice, scrittrice e protagonista televisiva.

Di seguito la locandina con i dettagli.