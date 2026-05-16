Acquedotto Lucano a Tricarico: incontro con sindaco e giunta per le aree interne

Ieri pomeriggio il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, si è recato a Tricarico per incontrare, presso la locale Casa Municipale, il Sindaco Paolo Paradiso e l’intera Giunta comunale.

Nel corso dell’incontro si è discusso dei fabbisogni della comunità, allargando la riflessione al tema strategico della valorizzazione delle aree interne.

La programmazione degli interventi destinati al territorio e il costante monitoraggio delle esigenze della popolazione e del tessuto produttivo devono assicurare la centralità delle aree interne, attraverso una visione comune capace di coniugare sviluppo, servizi e coesione sociale, rafforzando il legame tra istituzioni, cittadini ed ente gestore.