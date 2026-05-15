Aree industriali di Pisticci, Ferrandina, La Martella, Jesce: richiesti oltre 40 milioni di euro per questi interventi!

L’Amministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, Avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strategici a sostegno delle aree industriali.

La proposta complessiva riguarda sei progetti infrastrutturali per un importo totale di euro 40.389.634,63.

Tra gli interventi figurano:

il miglioramento e ripristino delle opere dell’impianto di captazione delle acque del fiume Basento in località Orto del Tufo (circa 4,7 Milioni di euro),

la viabilità di completamento del comparto A dell’area industriale di La Martella (circa 2,5 Milioni di euro),

la riqualificazione della viabilità consortile dell’area industriale di Ferrandina (circa 1,5 Milioni di euro),

la realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle zone industriali di Pisticci e Ferrandina (circa 1,5 Milioni di euro).

Completano la candidatura, la riproposizione dei due interventi oggetto di revoca da parte della struttura Zes in particolare:

l’urbanizzazione dell’agglomerato industriale Jesce – comparto B (circa 18 Milioni di euro),

le opere di urbanizzazione dell’area industriale di La Martella – comparto B (circa 11,8 Milioni di euro), strategici per il rilancio del sistema produttivo locale.

Dichiara l’Avv. Antonio Di Sanza:

“Si tratta di una straordinaria opportunità per rafforzare la competitività del sistema industriale del territorio materano, migliorare le infrastrutture a servizio delle imprese e creare le condizioni per nuovi investimenti produttivi e occupazionali.

Abbiamo lavorato con grande impegno per presentare progetti concreti, sostenibili e coerenti con gli obiettivi di crescita e innovazione previsti dalla ZES Unica del Mezzogiorno.

Si tratta di un pacchetto di interventi strategici che punta a rafforzare infrastrutture, servizi e competitività delle aree industriali del Materano.

Il nostro obiettivo è rendere le aree industriali sempre più moderne, efficienti e competitive, offrendo alle imprese infrastrutture adeguate e servizi innovativi.

La programmazione e la capacità di intercettare risorse rappresentano oggi elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo economico del territorio”.

L’Amministratore Unico esprime inoltre il suo ringraziamento ai Dirigenti ed agli uffici tecnici e amministrativi del C.S.I. per il lavoro svolto, che hanno consentito di predisporre in tempi rapidi una candidatura articolata e strategica per le aree industriali del materano.

Di Sanza esprime infine, un ringraziamento all’Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, all’Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, e al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, per il supporto al coordinamento e all’affiancamento delle attività progettuali, ribadendo l’attenzione condivisa allo sviluppo del territorio di Matera e della sua provincia.