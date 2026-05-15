Montescaglioso: Screening della vista per i più piccoli. Ecco data e ora

Nei giorni 18 e 19 maggio, nei Plessi: Centrale, Via S. Pellico, Via Palermo e Largo S. D’Acquisto dell’Istituto Comprensivo Don Liborio Palazzo Salinari di Montescaglioso, si svolgerà la Campagna di prevenzione dell’Ambliopia a cura dei Lions materani.

Saranno sottoposti a screening circa 80 bambini tra i 4 e 5 anni, con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico dott.ssa Alma Tigre.

L’evento è stato organizzato dai Lions Club Matera Host e Matera Città dei Sassi con il supporto del responsabile distrettuale del Service Leopoldo De Martino e del referente dell’8^ Circoscrizione Lions Giovanni Conte.

Parteciperanno allo screening:

il referente del progetto “Occhio ai Bimbi” Lions Angela Barbaro,

l’Ortottista dott. Francesco Piccolomini e l’Optometrista Lucia Martinelli con l’ausilio dell’autorefrattometro messo a disposizione dalla Fondazione Distrettuale Lions.

Saranno, inoltre, presenti i Presidenti del Lions Club Matera Host Francesca Lacalamita e del Lions Club Matera Città dei Sassi Roberto Di Polito.

Il Progetto “Occhio ai Bimbi” fa parte di un’azione che i Lions sviluppano a livello internazionale allo scopo di individuare in tempo il rischio di ambliopia (detto “occhio pigro”) per poter prendere provvedimenti di prevenzione e riabilitazione. Accade che un occhio, pur sano, non viene usato, perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro.

In Italia “Occhio ai Bimbi” si sviluppa attraverso una campagna di prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani che prevede di sottoporre a uno specifico screening circa 100.000 bambini in tutta Italia. Maggiori informazioni possono essere attinte sul sito web: http://www.occhioaibimbi.it

Di seguito la locandina con i dettagli.