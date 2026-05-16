Matera, Polizia di Stato a scuola: sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo al centro dei confronti

Proseguono le iniziative della Polizia di Stato dedicate ai più giovani sui temi della sicurezza stradale, del bullismo e del cyberbullismo.

La Polizia Stradale ha partecipato alla manifestazione “Bikers per la Vita”, sensibilizzando i partecipanti sull’importanza del rispetto delle regole della strada.

Inoltre, presso la Sezione Polizia Stradale, sono stati accolti i bambini della scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” di Matera, che con entusiasmo hanno imparato le prime regole della sicurezza stradale.

La Polizia Postale ha invece incontrato gli studenti dell’I.C. “Marconi” di Matera, dell’I.C. “D.L. Palazzo” di Montescaglioso, della scuola “Don Pierangelo Spera” di Pomarico e del liceo scientifico “Dante Alighieri” di Matera, coinvolgendo complessivamente centinaia di ragazzi in momenti di confronto sui temi del bullismo e del cyberbullismo.