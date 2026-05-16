Tricarico ricama la solidarietà: il laboratorio Pigotte parte dalla Fondazione Don Gnocchi

La “Fondazione Don Gnocchi di Tricarico” rende noto:

“Siamo orgogliosi di annunciare un progetto meraviglioso, reso possibile grazie alla preziosa disponibilità del Comitato Provinciale Unicef Potenza.

All’interno della nostra struttura è nato un laboratorio speciale, i nostri pazienti e le volontarie della Fondazione inizieranno a lavorare insieme per un obiettivo nobile, ovvero trasformare stoffa e lana in aiuti concreti per i bambini in difficoltà attraverso le celebri Pigotte.

Vogliamo contrastare l’orrore delle guerre non con le parole, ma attraverso l’altruismo concreto e il “fare”. Un grazie immenso all’UNICEF di Potenza per aver creduto in noi e aver reso possibile questo progetto.

Viva il volontariato che fa bene al cuore!“.

Giovedì 14 maggio, la responsabile della RSA Don Gnocchi di Tricarico Monica D’Agostino e le volontarie Rosa Guastamacchia e Marilena Canosa hanno incontrato Giuseppe Sabia, presidente provinciale UNICEF di Potenza, Barbara Coviello, presidente regionale UNICEF Basilicata, e Annamaria Giambrocono, referente dell’Ufficio Volontari e delle relazioni con i comitati locali UNICEF, per avviare il progetto del laboratorio Pigotte presso la RSA di Tricarico.

Fare il bene fa bene.