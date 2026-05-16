Dare centralità agli anziani che meritano attenzione e dignità. Intervento del sindaco Nicoletti a margine del convegno di Cittadinanzattiva

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha partecipato all’importante seminario nazionale promosso da Cittadinanzattiva Matera dal titolo “La dignità non ha età”, svoltosi all’Hotel San Domenico.

Un appuntamento di altissimo profilo istituzionale e tecnico, che ha acceso i riflettori su un tema fondamentale: dare centralità agli anziani, alle persone fragili, a chi troppo spesso rischia di essere lasciato indietro.

Una società si misura anche da come guarda ai suoi anziani, il ruolo dei quali non deve essere ai margini ma al centro della programmazione della vita della società, con l’impegno e la responsabilità di istituzioni, privato e terzo settore. Tutelarne la dignità significa difendere la nostra umanità, per comunità più giuste, inclusive e attente ai bisogni di tutti.

Matera continua così a promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione capaci di mettere al centro la persona e il valore della solidarietà. “Una full immersion dedicata al ruolo, nelle nostre comunità, di una categoria sociale che cresce costantemente con l’avanzare della vita media. Parlare di anziani significa parlare anche di noi, tra qualche anno”, è il commento dell’assessore comunale alle politiche sociali Angela Braia.

Per il sindaco Nicoletti “ è stata un’occasione preziosa per condividere aspetti tecnici ai vari livelli, dal locale al nazionale, con interventi impreziositi dal contributo del vice ministro del lavoro e politiche sociali Maria Teresa Bellucci, che ci ha ricordato l’impegno concreto e senza precedenti rivolto dal governo Meloni al settore.

Per il suo ruolo e il suo carattere simbolico, Matera si candida a luogo di sperimentazione di politiche e strumenti innovativi, nel solco dell’impegno che questa amministrazione sta profondendo nei confronti delle categorie più fragili.

È questo, a margine del convegno, l’elemento condiviso dai relatori e in particolare dai rappresentanti delle istituzioni presenti. Ringrazio per l’opportunità creata da Cittadinanzattiva e per l’impegno del presidente Pasquale Andrisani, fonte inesauribile di stimolo a difesa e vantaggio dei più deboli”.