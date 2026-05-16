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Bernalda celebra lo sport con il CONI e il campione olimpico Amaurys Perez!

16 Maggio 2026

Il Comune di Bernalda è lieto di ospitare la Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI, in programma il prossimo 7 giugno 2026:

“Una grande festa dedicata allo sport, ai valori della partecipazione, dell’inclusione e del benessere, che coinvolgerà associazioni sportive, famiglie, bambini e appassionati di tutte le età.

  • Stand informativi
  • Dimostrazioni sportive
  • Attività promozionali delle ASD del territorio
  • Momenti di aggregazione e divertimento

Special guest della giornata sarà Amaurys Perez, medaglia olimpica della pallanuoto a Londra 2012, che accompagnerà il pubblico nelle varie attività sportive.

Invitiamo tutte le ASD del territorio a partecipare attivamente alla manifestazione contribuendo, con le proprie attività, alla riuscita di questa importante giornata di sport e comunità.

Lo sport unisce, educa e costruisce comunità”.