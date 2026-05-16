Bernalda celebra lo sport con il CONI e il campione olimpico Amaurys Perez!

Il Comune di Bernalda è lieto di ospitare la Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI, in programma il prossimo 7 giugno 2026:
“Una grande festa dedicata allo sport, ai valori della partecipazione, dell’inclusione e del benessere, che coinvolgerà associazioni sportive, famiglie, bambini e appassionati di tutte le età.
- Stand informativi
- Dimostrazioni sportive
- Attività promozionali delle ASD del territorio
- Momenti di aggregazione e divertimento
Special guest della giornata sarà Amaurys Perez, medaglia olimpica della pallanuoto a Londra 2012, che accompagnerà il pubblico nelle varie attività sportive.
Invitiamo tutte le ASD del territorio a partecipare attivamente alla manifestazione contribuendo, con le proprie attività, alla riuscita di questa importante giornata di sport e comunità.
Lo sport unisce, educa e costruisce comunità”.