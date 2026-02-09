Riapre a Matera la biblioteca UNITEP: oltre 800 libri tra romanzi, saggi e testi scientifici

Torna la biblioteca UNITEP, aperta alla cittadinanza.

La biblioteca UNITEP è una collezione di oltre 800 libri: romanzi, poesia, saggi, testi di argomento storico-umanistico, scientifico, artistico, biografico e tanto altro.

I testi sono consultabili in sede dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, ed è possibile prenderli in prestito per un tempo concordato, nei locali della propria sede di via Cappelluti 46, Matera.

Il catalogo è consultabile sul sito https://www.unitep.it/biblioteca/.

Il servizio di prestito in lettura è aperto agli iscritti e a tutta la cittadinanza.

Il progetto si colloca tra le attività culturali di interesse e utilità sociale e di divulgazione della conoscenza che l’associazione mette in campo da 30 anni per i soci e per la comunità tutta.

L’UNITEP APS – ‘Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente’ di Matera organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.