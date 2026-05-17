Meteo Matera: temperature massime in rialzo, ma poi torna la pioggia. Ecco le previsioni aggiornate

Dopo l’avvio di weekend all’insegna dell’instabilità è atteso un graduale rialzo della pressione atmosferica.
Domenica e Lunedì assisteremo dunque a condizioni di tempo stabile, soleggiato, con venti in attenuazione e temperature massime in rialzo.
Possibile ritorno della pioggia nel pomeriggio di Martedì, specie nelle aree interne e montuose.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 18 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 9°C.
Martedì 19 Maggio avremo nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio.
Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 13°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.