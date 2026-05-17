La Carovana della Prevenzione femminile arriva a Nova Siri. Ecco come prenotare questi esami gratuiti

La CAROVANA DELLA PREVENZIONE arriva a Nova Siri!
Con il patrocinio del Comune di Nova Siri, una giornata dedicata alla salute femminile con visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione di:
- Tumori del seno
- Tumori ginecologici
L’iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Basilicata.
La diagnosi precoce può fare la differenza.
Ecco dove e quando si fermerà la carovana della prevenzione:
- Piazza Papa Giovanni XXIII – Nova Siri
- 18 Maggio 2026
- Dalle 9:00 alle 15:30
Ecco la locandina con i dettagli per prenotare.