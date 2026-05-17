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La Carovana della Prevenzione femminile arriva a Nova Siri. Ecco come prenotare questi esami gratuiti

17 Maggio 2026

La CAROVANA DELLA PREVENZIONE arriva a Nova Siri!

Con il patrocinio del Comune di Nova Siri, una giornata dedicata alla salute femminile con visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione di:

  • Tumori del seno
  • Tumori ginecologici

L’iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Basilicata.

La diagnosi precoce può fare la differenza.

Ecco dove e quando si fermerà la carovana della prevenzione:

  • Piazza Papa Giovanni XXIII – Nova Siri
  • 18 Maggio 2026
  • Dalle 9:00 alle 15:30

Ecco la locandina con i dettagli per prenotare.