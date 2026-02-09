Da Tursi parte il Carnevale della Solidarietà: raccolta fondi per donare una carrozzina elettrica ai musei del territorio

Il Rotary Club Siritide – Policoro organizza Venerdì 13 Febbraio, dalle ore 19:00, in viale sant’Anna presso il Centro Polifunzionale san Giuseppe a Tursi, “La magia del Carnevale al servizio della Solidarietà”.

Un evento che unisce eleganza, convivialità e sensibilizzazione.

L’impegno del Rotary ha un obiettivo concreto e profondamente significativo, quello di raccogliere i fondi necessari per completare il progetto “Le vie della Siritide”, infatti parte del ricavato della serata sarà devoluto all’acquisto di una carrozzina elettrica da donare ai musei del territorio, rendendo quindi la cultura Accessibile a tutti.

Un gesto che significa accessibilità, dignità e inclusione.

Ogni presenza, ogni contributo, ogni sorriso condiviso farà la differenza. L’evento si articolerà nella prima parte con l’importante e formale “Cerimonia di spillatura” e l’ingresso nel club di nuovi soci, mentre la seconda avrá inizio con la cena buffet e la premiazione delle migliori maschere.

Un’elegante serata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e del divertimento con maschere, musica e un buffet di Carnevale, che coinvolge sia adulti che bambini.

Un’occasione speciale per vivere la magia del Carnevale contribuendo a una causa importante, un atto di servizio vero, capace di lasciare un segno concreto nella vita di qualcuno.

PROGRAMMA FESTA DI CARNEVALE:

– 19:00 CERIMONIA SPILLATURA

– 20:30 CENA BUFFET

– 21:45 SFILATA DEI COSTUMI DI CARNEVALE

– 22:00 PREMIAZIONE MIGLIORI

MASCHERE ADULTI E BAMBINI