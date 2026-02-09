Frutta, verdura, giochi e quiz nelle scuole del materano

Un’ondata di benessere attraversa le scuole italiane per incoraggiare gli studenti a consumare più frutta e verdura, trasformando l’educazione alimentare in un’esperienza divertente e coinvolgente.

La Basilicata é pronta ad accogliere l’ottava edizione di Fruit and Salad School games che prenderà il via il prossimo 10 febbraio in Basilicata.

Il percorso si articolerà in quattro tappe lucane, distribuite nell’arco di una settimana. Si partirà domani martedì 10 febbraio dall’Istituto comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci. Il giorno successivo, mercoledì 11 febbraio, l’iniziativa farà tappa all’Istituto comprensivo di Scanzano Jonico – Montalbano Jonico, nel comune di Scanzano Jonico.

Giovedì 12 febbraio sarà la volta dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Milani” di Policoro, che ospiterà nuovamente l’appuntamento anche venerdì 13 febbraio, per la quarta e ultima tappa lucana.

“Attraverso giochi, quiz e sfide a squadre, i ragazzi scopriranno – è evidenziato in una nota – quanto sia importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata fin da piccoli.

Attività sportive, momenti di degustazione e prove creative renderanno l’apprendimento dinamico e stimolante. In ogni istituto verrà proclamata una classe vincitrice che accederà alla finalissima, premiando impegno, partecipazione e spirito di squadra”.

L’iniziativa, che ogni anno coinvolge numerose scuole sul territorio nazionale, contribuisce “a diffondere consapevolezza e buone abitudini alimentari tra le nuove generazioni.

Durante le varie tappe, alunni e insegnanti avranno l’opportunità di confrontarsi con nutrizionisti, agronomi ed esperti del settore, che illustreranno in modo semplice e chiaro le proprietà nutrizionali di frutta e verdura, fondamentali per uno stile di vita sano”.

Ogni giornata si concluderà con la distribuzione di frutta e verdura di alta qualità, per “mettere subito in pratica quanto appreso e rendere il benessere un’abitudine quotidiana”.