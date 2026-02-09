Matera, “Zaino sospeso” al Fermi: Lions Club lancia raccolta per famiglie bisognose

Venerdì 13 febbraio, alle ore 13:00, presso l’Istituto Comprensivo Fermi a Matera, il Lions Club Matera Host avvierà l’iniziativa “Zaino sospeso” con la raccolta di materiale scolastico di consumo.

Saranno presenti Isabella Abbatino, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Fermi”, Palma Giordano, Responsabile Distrettuale Lions Service “Zaino sospeso”, Francesca Lacalamita, Presidente L. C. Matera Host, e un Referente della Caritas Diocesana di Matera.

L’iniziativa Lions dello “Zaino sospeso” nasce nel 2023 a livello nazionale con l’esigenza di aiutare con materiale scolastico (matite, penne, gomme, quaderni, colori, pastelli, colle e altro materiale) le famiglie bisognose.

È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

Già negli anni scorsi il service ha dato ottimi risultati. Nella maggior parte dei casi, i club hanno adottato una modalità con cui hanno individuato dei punti di raccolta presso cartolibrerie o negozi di articoli di cancelleria in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale. Con tale modalità periodicamente i soci si recano nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati.

Nella presente circostanza il Lions Club Matera Host ha adottato una modalità un pò diversa perché si è pensato di fare una raccolta all’interno di una scuola pubblica allo scopo di unire alla iniziativa benefica il conseguimento di un obiettivo educativo di grande valore civico come quello di suscitare nell’animo dei ragazzi sentimenti di solidarietà, di stimolare in loro la cultura del dono, di rafforzare attraverso la condivisione il senso di comunità tra gli studenti.

Al momento opportuno verrà ritirata la “scatola” col materiale raccolto che sarà donato poi alla Caritas diocesana di Matera per la consegna agli alunni più bisognosi.