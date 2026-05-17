La Newco Roller Matera con l’ultima vittoria sancisce il ritorno nella Serie A1 di hockey su pista! Complimenti

“Complimenti alla Newco Roller Matera per il traguardo raggiunto.
La vittoria per 6-4 in trasferta, ottenuta con determinazione e carattere, sancisce il ritorno della squadra nella Serie A1 di hockey su pista, un risultato importante per lo sport lucano”.
Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato la promozione della compagine materana, congratulandosi con gli atleti, lo staff tecnico e la società.
Ha continuato Bardi:
“Riportare Matera sui palcoscenici della massima serie nazionale è il giusto premio per il lavoro svolto e per i sacrifici della dirigenza e del gruppo”,
Il Presidente della Regione, che ricopre anche il ruolo di Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha evidenziato il valore del risultato anche in un’ottica più ampia:
“In qualità di coordinatore della Commissione Sport, constato quotidianamente come il successo delle realtà locali rappresenti un valore aggiunto per l’intero territorio.
Società come la Roller Matera offrono un esempio positivo per l’avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva e contribuiscono alla visibilità delle nostre comunità a livello nazionale”.
Un passaggio finale è stato dedicato al prossimo impegno ufficiale:
“Sabato 23 la squadra affronterà l’ultima gara per l’assegnazione del titolo di campionato.
Certo che affronteranno la sfida con lo stesso impegno dimostrato finora, formulo a tutti loro i migliori auguri per questo atto finale”.