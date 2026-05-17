Pisticci, Nasce DesTEENazione: inaugurato lo spazio dedicato ai giovani del Metapontino. Ecco le foto

Ieri pomeriggio è stato inaugurato 𝗗𝗲𝘀𝗧𝗘𝗘𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, lo spazio multifunzionale dedicato alle ragazze e ai ragazzi dell’Ambito Metapontino Collina Materana.

Uno spazio pensato per ascoltare i più giovani, accompagnarli nei loro percorsi, favorire relazioni, attività educative, esperienze creative e nuove occasioni di partecipazione.

All’inaugurazione hanno partecipato:

la Viceministra Maria Teresa Bellucci, l’Assessore regionale Cosimo Latronico, il Sindaco di Pisticci Domenico Albano, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e diversi Sindaci dei Comuni dell’Ambito.

La giornata ha richiamato il valore di un lavoro costruito insieme, con il contributo delle istituzioni, dei Comuni e di tante persone che hanno seguito il progetto con attenzione e responsabilità.

Sottolinea l’amministrazione comunale di Pisticci:

“Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di DesTEENazione, dagli operatori del Comune di Policoro, capofila d’ambito, agli uffici comunali e agli operai del Comune di Pisticci, insieme a tutti coloro che hanno lavorato alla nascita di questo nuovo presidio educativo e sociale.

Adesso tocca a voi, ragazze e ragazzi.

DesTEENazione è il vostro spazio.

Entrateci, vivetelo, portate idee, desideri, domande, energie.

Sarà bello vederlo crescere insieme a voi”.

Ecco le foto.