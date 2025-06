Dalla Basilicata alla Vetta Nazionale: per Marina e Margherita i prestigiosi titoli di Campionesse Italiane in questa disciplina! Bravissime

L’eco dei successi delle atlete lucane ha risuonato forte da Taranto, dove Marina Di Giuseppe e Margherita Perretti hanno conquistato i prestigiosi titoli di Campionesse Italiane Age Group di Aquathlon Classico.

Questa disciplina, che vede gli atleti sfidarsi in sequenze di nuoto e corsa, ha messo in luce la straordinaria preparazione e la determinazione delle due campionesse.

Il loro trionfo non è solo un vanto personale, ma rappresenta un successo significativo per l’intero movimento sportivo della Basilicata, dimostrando il valore e la dedizione che animano il triathlon lucano.

Dietro questi risultati eccezionali, si cela un lavoro di squadra sapientemente orchestrato da Vito Mecca, Presidente di Triathlon Basilicata nonché Presidente di CSAIn Basilicata (Centri Sportivi Aziendali Industriali, EPS nato in Confindustria), e Rossana Lo Vaglio, la cui competenza tecnica, passione e capacità di motivare hanno plasmato il talento di Marina e Margherita, portandole ai massimi livelli nazionali.

Oltre ai successi individuali, la Basilicata si distingue anche per la sua capacità organizzativa.

Argonauti TRI a Marina di Pisticci non è solo una gara, ma un appuntamento fisso e ormai iconico nel calendario della Federazione Italiana Triathlon (FITri).

L’Ambizione europea è il prossimo grande passo: ospitare una gara di rilevanza europea non è un mero sogno, ma una naturale evoluzione di un percorso di crescita.

La Basilicata possiede tutte le carte per attrarre eventi di caratura internazionale, un evento di portata europea sarebbe un volano straordinario per il turismo e per l’immagine complessiva della regione.