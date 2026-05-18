Matera, Giornata Mondiale dell’Asma 2026: visite pneumatiche gratuite per i bambini

In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, nell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica sono in corso visite pneumologiche e spirometrie gratuite dedicate ai bambini dai 6 anni in su.
Un’iniziativa importante per promuovere la diagnosi precoce delle patologie respiratorie pediatriche, sensibilizzare le famiglie e garantire un accesso sempre più vicino e concreto alle cure.
Un ringraziamento da parte della Direzione Strategica dell’ASM al personale sanitario impegnato in questa iniziativa di prevenzione dedicata ai più piccoli.