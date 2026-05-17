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Il Judo materano cresce e convince: sei giovani atleti in gara e quattro medaglie conquistate alla Coppa Nazionale di Pescara! Complimenti

17 Maggio 2026

Il judo materano targato CSEN protagonista a Pescara per la Coppa Nazionale di Judo.

6 Atleti conquistano 4 podi:

  • Annarelli Marco ESORDIENTI B MASCHILE VBM 90Kg
  • Casamassima Jamila ESORDIENTI A FEMMINILE BGA 57K
  • Annarelli Gabriele CADETTI MASCHILE BMN 90Kg
  • Bitondo Andrea CADETTI MASCHILE BGAV 60Kg
  • Martino Andrea CADETTI MASCHILE BMN 50Kg
  • DErcole Cristel JUNIOR FEMMINILE BGAV 63KG

Il Maestro Giulio Martino commenta con soddisfazione i risultati ottenuti:

“Siamo un piccolo team in forte crescita.

L’oro conquistato dalla nostra Cristel D’Ercole testimonia che siamo sulla strada giusta.

A seguire ci sono 2 argenti e 1 bronzo.

Un altro dei nostri atleti di punta, Andrea Martino, a causa di un infortunio importante in allenamento, non ha potuto gareggiare al meglio ma è salito comunque sul tatami per lottare.

All’altro atleta, Andrea Bitondo, gli è toccata una competizione nazionale come prima gara di Judo.

Nonostante sia ancora una cintura bianca ha lottato molto bene mettendo in difficoltà i suoi avversari”.

Complimenti a questi talentuosi atleti.

Continuate così!