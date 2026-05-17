Il Judo materano cresce e convince: sei giovani atleti in gara e quattro medaglie conquistate alla Coppa Nazionale di Pescara! Complimenti

Il judo materano targato CSEN protagonista a Pescara per la Coppa Nazionale di Judo.
6 Atleti conquistano 4 podi:
- Annarelli Marco ESORDIENTI B MASCHILE VBM 90Kg
- Casamassima Jamila ESORDIENTI A FEMMINILE BGA 57K
- Annarelli Gabriele CADETTI MASCHILE BMN 90Kg
- Bitondo Andrea CADETTI MASCHILE BGAV 60Kg
- Martino Andrea CADETTI MASCHILE BMN 50Kg
- DErcole Cristel JUNIOR FEMMINILE BGAV 63KG
Il Maestro Giulio Martino commenta con soddisfazione i risultati ottenuti:
“Siamo un piccolo team in forte crescita.
L’oro conquistato dalla nostra Cristel D’Ercole testimonia che siamo sulla strada giusta.
A seguire ci sono 2 argenti e 1 bronzo.
Un altro dei nostri atleti di punta, Andrea Martino, a causa di un infortunio importante in allenamento, non ha potuto gareggiare al meglio ma è salito comunque sul tatami per lottare.
All’altro atleta, Andrea Bitondo, gli è toccata una competizione nazionale come prima gara di Judo.
Nonostante sia ancora una cintura bianca ha lottato molto bene mettendo in difficoltà i suoi avversari”.
Complimenti a questi talentuosi atleti.
Continuate così!