All’ospedale di Matera visita istituzionale dei consiglieri di Forza Italia. I dettagli

Il capogruppo di Forza Italia in regione Michele Casino, insieme ai consiglieri regionali Gianuario Aliandro e Fernando Fortunato Picerno, ha svolto oggi una visita istituzionale presso le strutture dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, nell’ambito del percorso di ascolto avviato in vista dell’imminente approvazione del Piano Sanitario Regionale.

La delegazione ha incontrato dirigenti, operatori sanitari e personale medico, per raccogliere esigenze, criticità e proposte utili alla definizione di un documento sanitario realmente aderente ai bisogni del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dott. Maurizio Friolo – Direttore generale dell’ASM, dott. Livio Melpignano – Direttore medico, dott. Andrea Gigliobianco – Direttore sanitario dell’Ospedale di Matera per la disponibilità, la professionalità e la chiarezza nell’illustrare lo stato dell’arte dei servizi e le priorità operative.

Ha dichiarato Casino:

«Il confronto diretto con chi vive quotidianamente la sanità è fondamentale per costruire un piano che risponda davvero alle esigenze dei lucani.

Le osservazioni raccolte oggi saranno portate ai tavoli regionali per contribuire a un sistema più efficiente, moderno e vicino ai cittadini».

I consiglieri Aliandro e Picerno hanno sottolineato l’importanza di «un lavoro condiviso e concreto, capace di valorizzare le competenze presenti e di rafforzare i presidi strategici della Basilicata, a partire da quello di Matera».

La delegazione proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori sopralluoghi nelle strutture sanitarie regionali, per completare un quadro puntuale delle priorità da inserire nel nuovo Piano Sanitario.

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