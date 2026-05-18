Infrastrutture in Basilicata: Confapi Matera incontra i vertici di Anas. I dettagli

Questa mattina il Responsabile della Struttura Territoriale ANAS per la Basilicata, ing, Giancarlo Luongo, e il Responsabile del Centro Manutentorio, ing. Giuseppe Benedetto, sono stati ospiti presso la sede di Confapi Matera per un incontro con il Consiglio Direttivo della Sezione Edili ANIEM, presieduto da Mario Bitonto. Erano presenti anche il Vicepresidente nazionale di ANIEM, Luca Tagliente, e il Direttore Generale dell’Associazione, Cosimo Dottorini.

L’ing. Luongo, Responsabile Territoriale di ANAS dallo scorso novembre, ha tracciato un bilancio dello stato di avanzamento dei principali interventi stradali in corso sulla rete viaria lucana e si è soffermato sulla programmazione delle opere future.

Gli Edili di Confapi, dal canto loro, hanno evidenziato le principali criticità del sistema viario e hanno sottolineato la necessità di interventi urgenti sulla strada statale 7 nel tratto Matera-Ferrandina, considerata la priorità assoluta delle opere stradali.

Al centro del confronto anche l’importanza di completare le complanari sulla S.S. 99 nei pressi di Matera, in modo da aumentare il livello di sicurezza.

Dichiara il Presidente Bitonto:

“Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo nel corso del quale abbiamo rimarcato la necessità di adeguamento della statale 7, ma anche l’opportunità che i lavori in corso siano svolti nelle ore notturne, in modo da non congestionare il traffico su un’arteria di per sé già molto problematica.

È interesse comune garantire tempi certi dell’esecuzione delle opere, al fine di mettere le imprese nelle migliori condizioni lavorative e per dare all’intera regione un sistema viario che sostenga lo sviluppo economico e colleghi i due capoluoghi tra di loro, quindi con le aree interne.

La collaborazione istituzionale con l’ANAS e con le altre stazioni appaltanti per noi è fondamentale per garantire trasparenza e funzionalità degli appalti”.

I Responsabili dell’ANAS, Luongo e Benedetto, evidenziano che i lavori proseguono secondo il cronoprogramma stabilito e si impegnano a limitare al minimo la concomitanza di più cantieri sulla strada statale 7, nel tratto Matera-Ferrandina.

Per agevolare la circolazione verificheranno la possibilità di impiegare personale su strada, in alternativa al semaforo. Pongono l’accento, infine, sugli interventi programmati per il miglioramento della S.S. 7 fino a Gioia del Colle e su altre arterie stradali in provincia di Matera, per un totale di diverse decine di milioni di euro.

Tutte le attività – evidenzia l’ing. Luongo – sono finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’intera rete infrastrutturale materana.