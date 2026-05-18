Marconia di Pisticci: lo Stadio comunale “Regina-Mauro” è pronto per essere riconsegnato ufficialmente alla comunità! I dettagli

Dopo mesi di chiusura per lavori, lo Stadio comunale “Regina-Mauro” di Marconia torna ad accogliere il calcio giocato.
Il percorso è stato complesso, con alcune criticità che hanno rallentato la consegna dell’intervento.
Oggi, però, la struttura è pronta a ripartire e lo fa subito con un appuntamento di rilievo nazionale.
Dal 18 al 23 maggio 2026 la Basilicata ospiterà la Juniores Cup, torneo nazionale di calcio giovanile dedicato alle rappresentative Under 18 dei nove gironi della Serie D.
A Marconia si giocheranno 4 gare, compresa una delle due semifinali:
- Martedì 19 maggio, ore 16.30
- Mercoledì 20 maggio, ore 15.00
- Giovedì 21 maggio, ore 16.00
- Venerdì 22 Maggio, ore 17.00, semifinale
I lavori hanno riguardato:
- il nuovo manto erboso sintetico,
- la sistemazione degli spogliatoi, degli spazi esterni e delle aree sotto la tribuna,
- il potenziamento dell’illuminazione,
- la realizzazione di nuovi servizi per il pubblico e di ambienti dedicati alle attività sportive.
Nelle prossime settimane lo stadio sarà riconsegnato ufficialmente alla comunità con una cerimonia pubblica insieme all’Elettra Marconia, alla società sportiva, ai tifosi e alla cittadinanza.
Intanto si torna in campo.
E per Marconia è una bella ripartenza.