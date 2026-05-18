Matera, Polizia intensifica i controlli sul territorio: 27 posti di blocco, oltre 600 persone fermate, 13 multate. I dettagli

Proseguono a Matera i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato, con particolare intensificazione nei fine settimana e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”.

L’attività, pianificata soprattutto nelle aree centrali e maggiormente frequentate della città, è finalizzata ad accrescere i livelli di sicurezza, sia sotto il profilo concreto ed operativo, sia sotto quello della percezione da parte di cittadini, lavoratori e numerosi turisti che, specie nel periodo estivo, affollano il centro cittadino e i principali luoghi di aggregazione.

I controlli mirano, inoltre, a prevenire e contrastare fenomeni di recrudescenza dei reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché quelli connessi alla cessione e al consumo di sostanze stupefacenti, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie sul territorio e verifiche mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Nel corso degli ultimi due fine settimana, le attività svolte hanno consentito di identificare complessivamente 627 persone, di cui 37 cittadini extracomunitari, e di controllare 303 veicoli.

Sono stati inoltre effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

L’azione della Polizia di Stato proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, assicurando una costante presenza sul territorio e una risposta concreta alle esigenze della collettività.