Sfida tra giovani talenti: la Basilicata diventa il cuore del grande calcio di Serie D. L’evento

Tutto pronto per la decima edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle selezioni dei migliori under 18 dei nove gironi della Serie D.

Organizzata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con il patrocinio della Regione Basilicata, la più grande vetrina di calcio giovanile della massima serie dilettantistica approda per la prima volta in terra lucana per un appuntamento unico in programma dal 19 al 23 maggio nei comuni di Nova Siri, Marconia e Francavilla In Sinni.

Dopo le ultime edizioni in Versilia, e a distanza di undici anni dall’unica, altra volta al Sud in Calabria, il torneo richiamerà così in Regione 180 calciatori selezionati tra tutti i 162 club della D per cinque giorni ad alto livello tecnico e agonistico.

Numero al quale bisogna poi aggiungere dirigenti, staff tecnici e medici oltre agli arbitri, per oltre 250 persone coinvolte.

L’evento è stato presentato questa mattina alla stampa presso la sede della Regione Basilicata, più specificatamente nella Sala “Sinni” presso il Dipartimento Attività Produttive.

Per le istituzioni locali sono intervenuti: l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo, il Direttore Generale Giuseppina Lo Vecchio e il Direttore Generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale Margherita Sarli. Per la LND è intervenuto il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero.

L’assessore Cupparo ha ringraziato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, per aver scelto la Basilicata come location della prestigiosa manifestazione sportiva.

Ha aggiunto l’assessore:

“Mi auguro che ci sia una grande partecipazione di pubblico e di addetti ai lavori perché è fondamentale visionare e dare il giusto risalto a questi ragazzi che sono veramente bravi”.

Cupparo ha voluto sottolineare l’importanza del torneo come vero e proprio trampolino di lancio per il calcio professionistico, ricordando un esempio virtuoso del recente passato:

“Voglio ricordare quanto questa competizione sia di alto livello: uno dei nostri calciatori, che ha disputato per un anno la Junior Cup, oggi gioca in Serie A con la Cremonese”.

Si tratta di Michele Collocolo, talento passato per il Francavilla sul Sinni prima di spiccare il volo verso il massimo campionato proprio con i grigiorossi.

Cupparo ha poi espresso grande soddisfazione per i talenti lucani che continuano a mettersi in mostra:

“Allo stesso tempo sono felicissimo perché un nostro giovane giocatore farà parte della Rappresentativa del Girone H. È un ragazzo del 2008, Antonio Lanza, a cui vanno i miei più vivi complimenti.

La Regione Basilicata guarda con grande attenzione a queste manifestazioni che sanno coniugare i valori più sani dello sport con la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi giovani talenti, augurando a tutti i partecipanti di poter ricalcare le orme dei grandi campioni che sono transitati da qui”.

Braccio operativo dell’evento è l’Apt Basilicata il cui direttore generale, Margherita Sarli, ha sottolineato l’importanza della manifestazione in un’ottica turistica e promozionale per il territorio:

“Iniziative come questa ci consentono di destagionalizzare il turismo lucano, anticipando la stagione estiva.

Abbiamo coinvolto quattro strutture ricettive che consentono di accogliere nel migliore dei modi atleti, entourage e famiglie al seguito, dimostrando che anche qui in Basilicata si possono svolgere i grandi eventi.

Il Metapontino, in particolare, ha il giusto potenziale in termini di posti letto”.

Sul concetto della destagionalizzazione è intervenuta anche il direttore generale della Direzione Sviluppo economico della Regione, Giuseppina Lo Vecchio:

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare un torneo così prestigioso sul nostro territorio.

Portare qui eventi di questa portata significa incrementare il nostro grado di attrazione e, soprattutto, ci consente di destagionalizzare il turismo, dando l’opportunità al settore di svilupparsi fuori dai confini della stagione estiva tradizionale”.

Barbiero ha voluto commentare così la prima storica della Juniores Cup qui:

“Ringrazio la Regione Basilicata, il Presidente Bardi, l’assessore Cupparo e il Direttore Sarti per aver consentito l’organizzazione di questa edizione della Juniores Cup, a conferma della riconosciuta sensibilità nei confronti dello sport e soprattutto del calcio giovanile.

Il Dipartimento Interregionale è onorato di poter abbinare la propria mission a quella della Regione, creando una sinergia perfetta volta alla valorizzazione e alla promozione del territorio, che si concretizza ospitando l’evento più importante per il movimento giovanile della Serie D”.