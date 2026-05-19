Lavori sulla strada statale 7 “Appia”: a partire da queste date attive limitazioni al transito

Lungo la strada statale 7 “Appia” è stata programmata l’esecuzione di tre differenti attività (due delle quali non di competenza Anas) che comporteranno restringimenti delle carreggiate tra i territori comunali di Matera e Miglionico.

Nel dettaglio, rende noto ANAS “per lavorazioni puntuali di nuova pavimentazione in tratti saltuari tra il km 554,100 ed il km 574,200, nella giornata di dopodomani, giovedì 21 maggio tra le 7.00 e le 18,00, sarà attivo il senso unico alternato (regolato da impianto semaforico), tra i territori comunali di Matera e Miglionico; per il completamento delle attività si renderà necessaria un’ulteriore giornata di lavori, che sarà eseguita entro la fine del mese.

Inoltre, nel territorio comunale di Matera, fino al prossimo 18 giugno – per lavori di manutenzione programmata sul cavalcavia ferroviario (di attraversamento alla SS7) in capo alle Ferrovie Appulo Lucane – sarà attivo il restringimento di carreggiata, con chiusura alternata delle singole corsie. tra il km 573,835 ed il km 574,070.

Infine, per attività di spostamento (da parte dell’ente gestore) di un cavo in fibra ottica presente nei pressi della spalla del viadotto ‘Domenico’, da Martedì 26 e fino a venerdì 29 Maggio, tra le ore 7.00 e le ore 18.00, sarà attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra il km 567,540 ed il km 567,610.

Si ricorda, come già reso noto, che lungo l’arteria stradale è già in corso l’intervento di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Tali lavori saranno ultimati prima della prossima estate.

In corrispondenza di tali cantieri, Anas ha attivato un ulteriore incremento di personale su strada e rimodulato altresì gli orari di intervento, per favorire le fasce di spostamento di studenti e pendolari”.