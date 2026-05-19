La giovanissima Sara Distasi del materano conquista una splendida medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Classe Ju Jitsu 2026! Complimenti

La nostra concittadina Sara Distasi porta in alto il nome di Bernalda conquistando una splendida medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Classe Ju Jitsu 2026, disputati a Ostia, nella categoria Under 21 femminile insieme alla compagna Benedetta Vennere.

Così annuncia l’amministrazione del comune di Bernalda che aggiunge:

“Un risultato prestigioso che premia sacrificio, impegno e passione, frutto di anni di allenamento e dedizione a uno sport che insegna disciplina, rispetto e valori autentici.

Sara rappresenta con orgoglio la nostra comunità, diventando esempio positivo per tanti giovani bernaldesi che attraverso lo sport costruiscono il proprio futuro.

L’Amministrazione Comunale si congratula con Sara Distasi per questo importante traguardo e le augura nuovi successi, dentro e fuori dal tatami.

Complimenti anche ai tecnici e a tutto il Dojo Arashi per il lavoro svolto con passione e competenza”.