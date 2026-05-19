Tumori ovarici, l’iniziativa della paziente Anna Maria Pagone porta a Policoro medici ed esperti di eccellenza. Il convegno in programma

A Policoro grande attesa per il convegno sulla “Giornata di informazione sui tumori ovarici”.

Sabato 23 maggio 2026 a partire dalle ore 9.30 nella Sala Consiliare del Comune di Policoro si terrà una giornata di informazione sui tumori ovarici per la Giornata Mondiale che si celebra, ogni anno, l’8 maggio.

Il convegno con la partecipazione di numerose figure di eccellenza è stato ideato da Anna Maria Pagone, malata oncologica, che avendo attraversato il periodo di malattia con le cure riabilitative, ha fortemente voluto questa giornata che è coadiuvata dall’Associazione Thema di Tursi e dalla “Stanza del Sorriso” di Policoro.

Numerosi i partner che hanno inteso sostenere l’iniziativa che si svolge con il patrocinio della Provincia di Matera, del Comune di Policoro, dell’ASM Matera – Azienda Sanitaria Locale di Matera e del Rotary Club di Matera, con la collaborazione e il sostegno di FIDAPA BPW Italy – Sezione di Policoro, Anima Mundi, UNITRE, Agata – Volontari contro il cancro, Komen Italia, ACTO – Alleanza Contro il Tumore Ovarico e ALTo – Associazione Lotta Tumore Ovarico.

Le previsioni fornite dal Data Center WOCD – World Ovarian Cancer Coalition sono piuttosto allarmanti, infatti, stima che entro il 2050, il numero di casi di tumore ovarico aumenterà del 55%, mentre i decessi cresceranno vertiginosamente.

Questi aumenti saranno particolarmente evidenti in quelle aree a basso reddito, dove la popolazione ha difficoltà ad attingere a controlli periodici e successive cure. In termini concreti, senza interventi efficaci atti a contrastare la malattia, si prevede che entro il 2050 quasi 12 milioni di donne nel mondo si ammaleranno e circa 8 milioni perderanno la vita.

Numeri allarmanti e che devono essere assolutamente arginati per evitare il propagarsi della patologia.

Ritornando a parlare del convegno di sabato, dopo gli interventi istituzionali del Sindaco di Policoro, Enrico Bianco, dell’Assessore alla Sanità regionale, Cosimo Latronico, del Direttore Generale Asm Matera, Maurizio Friolo, del Direttore dell’Azienda Sanitaria, Andrea Gigliobianco, a relazionare sarà la dott.ssa Emilia Tallarico, dirigente medico U.O.C. Anatomia Patologica PO di Matera, poi sarà la volta del dott. Domenico Dell’Edera, Resp. U.O.C. Genetica Medica dell’Ospedale S.M. delle Grazie di Matera.

Una piccola pausa con un coffee break sarà l’occasione per riprendersi e ripartire con la giornata con l’intervento del Prof. Giuseppe Trojano, direttore U.O.C. di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale S.M. delle Grazie di Matera, dopo di lui la dott.ssa Immacolata Brucoli, dirigente medico U.O.C. Oncologia medica dell’Ospedale S.M. delle Grazie di Matera.

A chiudere gli interventi sarà la dott.ssa Grazia Lazzari, direttore Struttura complessa Interaziendale di Radioterapia.

A coordinare i lavori saranno l’avv. Maria Lovito e la dott.ssa Osvalda Cuccarese.

Ecco la locandina dell’evento.