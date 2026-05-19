Bernalda: al via i lavori per sistemare buche e manto stradale deteriorato. I dettagli

L’amministrazione comunale di Bernalda fa sapere che da questa mattina sono iniziati gli interventi urgenti di manutenzione su viale Berlinguer, viale Schwartz e in altri punti della città dove si sono registrate criticità dovute alle buche e al deterioramento del manto stradale causati dagli eventi atmosferici dello scorso inverno.

Per questi lavori l’Amministrazione Comunale ha stanziato circa 15.000 euro a carico del bilancio comunale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la viabilità cittadina.

Successivamente prenderanno il via anche gli interventi più ampi di manutenzione straordinaria delle strade, finanziati con fondi regionali per un importo complessivo di 230.000 euro.

Un risultato importante ottenuto grazie all’impegno del Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno che ancora una volta ha dimostrato attenzione, disponibilità e vicinanza concreta al nostro territorio, seguendo con determinazione le esigenze del Comune di Bernalda e contribuendo in maniera decisiva all’ottenimento delle risorse necessarie per programmare interventi attesi da tempo dai cittadini.

In questi giorni sono in corso le procedure necessarie per l’espletamento della gara d’appalto.

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per garantire interventi concreti e migliorare la qualità e la sicurezza delle nostre strade.

Ecco le foto dei lavori in corso.