Smottamento sulla Matera – Ferrandina: “Ennesimo disagio per automobilisti e utenti del trasporto pubblico”. La richiesta urgente

“Un nuovo episodio riaccende i riflettori sulla necessità del raddoppio della SS 7 Matera-Ferrandina.

In realtà, il bisogno di ammodernare l’arteria in questione è ormai noto a tutti, quindi non se ne sentiva la necessità”.

La notizia dello smottamento avvenuto all’altezza di Matera Sud, che ha determinato l’apertura di una voragine rendendo necessaria l’istituzione di un impianto semaforico per regolare il transito alternato dei veicoli, ha spinto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a sollecitare nuovamente, a distanza di pochi giorni, il raddoppio dell’arteria.

Un tema, questo, sul quale Mancini è attivo da circa 10 anni.

Ha dichiarato Mancini:

“L’ennesimo disagio per automobilisti e utenti del trasporto pubblico locale evidenzia, ancora una volta, l’assoluta necessità di accelerare i tempi per il completamento del raddoppio della statale.

Questo smottamento è l’ennesima riprova delle criticità di un’infrastruttura ormai inadeguata alle esigenze attuali, tenuto conto che parliamo della strada più trafficata della Basilicata con circa 13mila passaggi quotidiani.

Da anni il sottoscritto sollecita costantemente gli enti competenti, Anas e Regione Basilicata in primis, per una decisa accelerazione dei lavori di raddoppio.

I continui ritardi non sono più accettabili e stanno causando disagi incalcolabili ai cittadini, agli operatori economici e al flusso turistico.

Quanto costa al cittadino questa strada visti i numerosi e continui interventi tampone messi in campo?

Non sarebbe più conveniente, una volta per tutte, stanziare le somme necessarie e dare corso finalmente al suo ammodernamento?

Il semaforo istituito a Matera Sud, come altri lungo il percorso, non fa che acuire i problemi di viabilità, generando lunghe code e ritardi, in particolare per il trasporto pubblico locale.

Quando il flusso turistico aumenterà, e accadrà molto presto visto che ormai siamo in piena stagione estiva, i disagi aumenteranno rendendo l’arteria pressoché impraticabile.

Rinnovo quindi l’appello a tutti gli attori coinvolti affinché si proceda con la massima urgenza al raddoppio della Matera-Ferrandina.

È un’opera strategica per lo sviluppo del territorio, per la sicurezza e la mobilità dei cittadini, ma anche per il potenziamento dei collegamenti e l’attrazione di investimenti. Non possiamo più permetterci di attendere oltre”.