Gruppo Maffei sostiene i giovani della Virtus Matera: impresa e sport uniti insieme per la sfida play-off!

La città si prepara a vivere una delle serate sportive più importanti della stagione e anche il tessuto imprenditoriale locale sceglie di fare squadra.

Gruppo Maffei sarà infatti Sponsor Match della gara tra Ondatel Virtus Matera e Basket Academy Catanzaro, in programma mercoledì 20 Maggio, decisiva per l’accesso alle semifinali play-off per la promozione in Serie B Nazionale.

Una presenza che assume un significato che va oltre la semplice sponsorizzazione sportiva.

Gruppo Maffei, realtà imprenditoriale attiva sul territorio dal 1955 e concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, DR, EVO, Tiger e Microlino, ha scelto di sostenere la Virtus Matera in un momento cruciale della stagione, confermando il proprio legame con la città e con le realtà che ne rappresentano energia e identità.

“Crediamo molto nel valore sociale dello sport e nel ruolo che può avere nel creare appartenenza e partecipazione — dichiara Savino Bartolomeo, Marketing Manager del Gruppo Maffei. — In partite come questa si percepisce quanto una squadra possa rappresentare il proprio territorio. Per questo abbiamo voluto essere presenti.”

L’iniziativa proseguirà anche sabato 23 Maggio con un incontro aperto al pubblico presso lo showroom Alfa Romeo & Lancia del Gruppo Maffei, dove la squadra incontrerà tifosi e appassionati.

Dalle 11:00 alle 13:00 sarà possibile conoscere i giocatori, scattare fotografie e richiedere autografi in un evento pensato per avvicinare ancora di più squadra e città.

Facciamo i complimenti al Gruppo Maffei per questa iniziativa ricordando di seguito i dettagli dell’evento.