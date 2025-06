A Matera una serata speciale di musica e solidarietà, per risostenere una causa importante. L’iniziativa

I Cantori Materani, direttore Alessandra Barbaro, invitano la comunità a una serata speciale di musica e solidarietà, dove emozioni e armonie si fonderanno per risostenere una causa importante.

La magia della musica incontra la forza dell’amore solidale nel Concerto Corale di Beneficenza, un’unione di voci per un unico grande e nobile obiettivo.

Un piccolo gesto, un grande aiuto.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in favore della Mensa Don Giovanni Mele e della Mensa Don Tonino Bello, contribuendo a sostenere iniziative che fanno la differenza nella vita di molte persone.

La solidarietà e l’attenzione verso i più fragili sono infatti alla base del messaggio cristiano e questo concerto rappresenta un esempio concreto di come la bellezza della musica possa unirsi alla forza del bene comune per rispondere alle necessità della comunità.

Le voci armoniose del coro accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale capace di toccare il cuore e regalare speranza. Musica che dona e unisce.

I Cantori Materani saranno impegnati in una selezione di brani che spaziano dalla musica popolare alla musica pop.

Ingresso Libero.

L’Associazione corale “Cantori Materani” è nata per volontà del compianto ed indimenticabile M° Eustachio Barbaro.

Nel 1975, la corale inizia la sua attività concertistica.

Sin da subito il coro viene apprezzato per le sue elevate qualità artistiche e dallo stesso anno è il coro di cappella della Basilica Cattedrale di Matera.

Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali:

Concorso nazionale “G. D’Arezzo” Arezzo;

ha vinto il 1° premio al III° concorso nazionale di canto sacro di Porto Empedocle (AG) 1° premio al concorso nazionale di canto sacro a Vallecorsa (FR);

1° premio di Canto Gregoriano al concorso internazionale di Karditsa (Grecia);

3° premio al concorso nazionale di Vittorio Veneto (TV). Ha tenuto concerti nelle principali città Italiane ed estere, Argostoli in Grecia, Manresa Vic e Igualada in Catalogna (Spagna), Cegled e Kesckemet in Ungheria, Kromeritz e Velehrad nella Repubblica Ceca, Mirepoix e Lourdes in Francia, Newbury e Reading in Inghilterra, Plovdiv (Bulgaria).

Nel 2007 ha partecipato al 12° Festival Coral International a Marsiglia in Francia.

Nel 1993 e nel 2011 ha partecipato alla Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali di Loreto e ad altre rassegne nazionali ed internazionali.

Nel natale 2012 ha rappresentato la Basilicata e Matera in Piazza S. Pietro, per l’inaugurazione del presepe del maestro Franco Artese donato dalla regione al Papa.

Ha eseguito, insieme alla Fondazione Orchestra Lucana, l’oratorio “Beata Virgo Maria” e il poema sinfonico corale “Nadal” del M° Valentino Miserachs e l’oratorio “La Passione di Cristo secondo Marco” di Lorenzo Perosi. Inoltre, ha partecipato a tutte le edizioni del Gran Galà città dei Sassi organizzati dalla stessa Fondazione.

Ha effettuato alcuni concerti con programma natalizio insieme all’Orchestra I.C.O della Magna Grecia.

Ha partecipato a trasmissioni RAI-TV. Ha inciso tre CD “Canti di Natale,” Sassincanto” canti popolari materani elaborati per coro dal M° D. D’Ambrosio ed infine nel 2012 Magnificat canti dedicati alla Madonna della Bruna Patrona della città di Matera . nel 2023 è risultata negli elenchi dei vincitori per il Bando Matera Eventi in città.

Sempre nel 2023 il coro è stato protagonista di una tournee in Sardegna, ospite del coro Bachis Sulis di Aritzo (Nu) e del Coro Polifonico Femminile di Tonara (Nu), dove ha riscosso un grandissimo successo.

Nel Luglio 2024 ha partecipate alla prestigiosa Rassegna Suoni del Monviso che si tiene annualmente a Saluzzo (Cuneo), ospiti del Coro I Polifonici del Marchesato.

Ha pubblicato il Libro Sassincanto, canti popolari della tradizione materana il cui contenuto fa riferimento al Cd Sassincato, precedentemente menzionato, dove ogni brano contenuto nel CD viene analizzato e commentato in ogni sua forma, musicale, dialettale ed etnoantropologico, facendone pertanto un importante tassello nella millenaria cultura materana. Il Coro ha al suo attivo prestigiose collaborazioni artistiche con la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Matera”.

Organizza gli “Incontri polifonici internazionali E. Barbaro” giunti alla 28° edizione.

Di recente, Dal 30 Maggio 2025 al 2 giugno 2025, i cantori Materani sono strati protagonisti di una importante tournée nelle città spagnole di Valencia e Lliria, quest’ultima Città Patrimonio Unesco della Musica.

Di seguito la locandina con i dettagli.