Basket: al PalaSassi si ferma la capolista, entusiasmante vittoria per la Pielle Matera. Complimenti!

Entusiasmante vittoria contro la capolista EuroBasket Club Foggia per la Pielle Basket Matera.

La squadra di coach Ciccio Losito conferma l’ottimo andamento casalingo e non lascia scampo neppure all’imbattuto roster di coach Papa.

Il fortino PalaSassi diviene letale anche per i foggiani, che pur partendo meglio e gestendo il vantaggio in tutta la prima parte di gara, si ritrovano a dover fare i conti con il ciclone Pielle nella ripresa.

Al rientro dal riposo lungo, infatti, capitan Innocenzo Vignola e compagni macinano gioco e punti sino a ribaltare il punteggio e con un parziale di 25-10 portano la partita verso la rotta biancazzurra.

Nel finale i ragazzi di coach Losito riescono a controllare bene il vantaggio acquisito, bloccare al meglio le bocche da fuoco ospiti che hanno fatto male a ogni difesa sino ad ora incontrata, ed a portare a casa altri due punti importanti.

Classifica che così si accorcia ulteriormente, in un campionato che si conferma molto equilibrato e dove la Nuova Virtus Corato ha approfittato di questo stop per portarsi nuovamente a pari punti con l’EuroBasket Foggia.

Per loro, sei successi e dodici punti, seguite a distanza di sicurezza proprio dalla Pielle Matera, dalla Junior Molfetta sconfitta e agganciata dalla G. Angel Manfredonia e Fortitudo Apricena a 8 punti.

Segue il terzetto a 6 punti composto da Cestistica Barletta, Virtus Matera Junior e Invicta Molfetta. Nuova Libertas Foggia e Fortitudo Trani a 4 punti, mentre chiude a soli 2 punti la Virtus Altamura.

Tornando al risultato della Pielle Matera, l’entusiasmo cresce di fronte alla capolista, sino a sabato sera imbattuta nel girone A della DR1 Puglia:

“Siamo felici del risultato e della risposta in campo di tutta la squadra commenta coach Losito.

Ci aspettavamo un’avversaria coriacea e fisicamente preparata, ma nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione e trovato canestri importanti”.

Infatti, con ben quattro giocatori in doppia cifra, è stata proprio l’ottima prestazione di squadra a fare la differenza.

Migliori realizzatori: De Astis (15 punti), Loperfido (14), Petronella (12) e Vitale (11). Punti importanti anche per capitan Vignola (7) e Cardinale (5), oltre al giovanissimo Mbacke (2) e Difonzo (1).

Prossimo appuntamento fondamentale per provare a sbloccare il piccolo tabù di inizio stagione, quello legato alle trasferte.

Nelle sette gare sino ad ora disputate, le quattro casalinghe hanno regalato vittorie importanti, pesanti e di prestigio, come quella di cui stiamo raccontando contro la capolista EuroBasket Club Foggia; mentre in trasferta sino a questo momento il roster di coach Ciccio Losito non ha trovato neppure una gioia, non riuscendo a raccogliere punti.

L’appuntamento di sabato 29 novembre alle ore 18.30 al Palazzetto “Russo” contro la Nuova Libertas Foggia sarà un nuovo e importante banco di prova, per provare a dare continuità al lavoro fatto in questi primi mesi di attività.

Il campionato è lungo ed equilibrato, ma sarà fondamentale per capitan Innocenzo Vignola e compagni sbloccare un risultato positivo lontano dalle mura amiche del fortino PalaSassi.

La squadra è già a lavoro per una settimana importante e di grande lavoro per ottenere il massimo dalla prossima trasferta.