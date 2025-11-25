Basilicata: salvato Gheppio in difficoltà! Ecco le foto

Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini attenti, la Polizia Locale di Moliterno è intervenuta con grande professionalità per salvare un Gheppio (un piccolo rapace) trovato in difficoltà sul territorio.
L’uccello è stato recuperato con cura e trasportato immediatamente presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Policoro, dove riceverà tutte le cure necessarie.
Dall’Amministrazione:
“Un GRAZIE ENORME alla nostra Polizia Locale per l’intervento rapido e al CRAS per il loro prezioso lavoro.
Siamo felici di sapere che, grazie a questa catena di solidarietà e impegno, il gheppio tornerà presto a volare libero e maestoso nei nostri cieli!
Sono decine ormai gli interventi della nostra Polizia Locale nel recupero e trasporto di volatili feriti e in difficoltá.
Cosa fare se trovi un volatile in difficoltà?
La collaborazione dei cittadini è fondamentale!
Se trovi un uccello selvatico ferito o in evidente difficoltà:
- Non toccarlo a mani nude: Usa guanti o un panno per maneggiarlo delicatamente.
- Mettilo al sicuro: Riponilo in una scatola di cartone forata, al buio e in un luogo silenzioso e caldo. Questo riduce lo stress.
- Chiama subito i professionisti: Polizia Locale, Carabinieri Forestali, CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) più vicino.
- Evita di dargli cibo o acqua se non sei sicuro di cosa fare, potresti peggiorare la situazione. Loro sapranno come intervenire!”.
Ecco le foto.