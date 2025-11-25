A Matera le adozioni stanno registrando numeri sempre più incoraggianti. Un grazie speciale anche al testimonial Enzo Paolo Turchi. I dettagli

Le adozioni rappresentano un gesto importante per offrire una nuova opportunità ai cani in cerca di famiglia.

A Matera, questo percorso virtuoso è sostenuto quotidianamente dal Canile comunale Argo, che con competenza e professionalità accompagna ogni animale verso una vita migliore.

L’Amministrazione comunale esprime gratitudine alla struttura per il lavoro svolto con costanza, sensibilità e serietà.

Un particolare ringraziamento è rivolto al testimonial Enzo Paolo Turchi, che con la sua attenzione verso le adozioni e il suo sostegno al canile ha contribuito a diffondere un messaggio di responsabilità e amore verso gli animali.

Le adozioni stanno registrando numeri sempre più incoraggianti, segno di una comunità consapevole del valore di questo gesto.

Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore all’Igiene e Ambiente Rocco Buccico invitano i cittadini a considerare l’adozione come scelta prioritaria, ricordando che ogni cane merita una famiglia pronta a offrirgli un futuro sereno.

Sottolinea l’assessore Buccico:

“Il Canile Argo è una realtà fondamentale per Matera.

Personale e volontari svolgono ogni giorno un lavoro prezioso, con professionalità e dedizione, che merita riconoscenza e sostegno.

Invito i cittadini a visitare la struttura: ogni animale attende solo l’occasione giusta per ricominciare”.

L’Amministrazione comunale rinnova pertanto il proprio ringraziamento al Canile Argo e incoraggia la cittadinanza a contribuire attivamente, attraverso le adozioni, a garantire una vita dignitosa e felice agli amici a quattro zampe.