ULTIME NEWS

A Ferrandina presentata la Panchina Rossa, restaurata insieme ai cittadini, come segno tangibile dell’impegno condiviso contro la violenza sulle donne. Ecco le foto

25 Novembre 2025

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Centro Sociale Polivalente di Ferrandina ha promosso una mattinata di sensibilizzazione e riflessione condivisa.

L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli anziani beneficiari del servizio, protagonisti di un percorso formativo dedicato al tema della violenza di genere e al valore della sensibilizzazione intergenerazionale.

Attraverso la visione di uno spot tematico e il successivo dibattito con le figure professionali, è stato ribadito come la prevenzione e la consapevolezza siano strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di abuso.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale di Ferrandina ha annunciato l’apertura del nuovo sportello puntoD, dedicato all’ascolto e al supporto delle donne in difficoltà, quale ulteriore segno di attenzione e impegno verso la comunità. In tale occasione è stata donata un’opera realizzata dagli anziani, simbolo di partecipazione e solidarietà collettiva.

A seguire, in Piazzetta Rita Levi Montalcini, si è svolto il momento più significativo della giornata: la presentazione della Panchina Rossa, restaurata per la ricorrenza e dipinta insieme ai cittadini, come segno tangibile dell’impegno condiviso contro la violenza sulle donne.

Alla Giornata hanno preso parte il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, e l’assessora alle Politiche sociali, Maria Murante, che hanno sottolineato l’importanza di un’azione continua e condivisa per promuovere una cultura del rispetto e della dignità.

Ecco le foto.