A Grassano importante occasione di confronto dedicata alla promozione delle adozioni dei cani, all’anagrafe canina e alla tutela degli animali. I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Grassano ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al convegno “Il mio amico a quattro zampe”, importante occasione di confronto dedicata all’anagrafe canina, alla tutela degli animali e alla promozione delle adozioni.
“Un sentito ringraziamento alla Vice Sindaco, moderatrice dell’incontro, per il prezioso contributo e la sensibilità dimostrata durante il convegno.
Grazie al Dirigente Scolastico, per aver consentito la partecipazione degli alunni delle scuole, presenza fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto degli animali.
Un sincero ringraziamento alla Polizia Locale, alle Dottoresse veterinarie, agli operatori del Rifugio ELLE E ELLE di Matera (canile convenzionato), per la professionalità e la collaborazione offerta un grazie a Mario Moreno per la
Sua immancabile collaborazione tecnica.
Ricordiamo alla cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha promosso un contributo una tantum di 300 euro per chi adotterà un cane ospite del canile convenzionato.
La domanda potrà essere presentata utilizzando il facsimile disponibile presso l’Ufficio di Polizia Locale di Grassano.
Il contributo sarà erogato dopo un anno dall’adozione, previa verifica delle buone condizioni di salute del cane.
Invitiamo tutta la cittadinanza a compiere un gesto d’amore e responsabilità: adottare un cane significa donare una nuova vita e ricevere affetto incondizionato.
Insieme possiamo fare la differenza”.
Così scrive il sindaco di Grassano Filippo Luberto.
Ecco le foto dell’evento.