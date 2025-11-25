“Una stanza tutta per sè” in Commissariato a Policoro: uno spazio dedicato all’ascolto protetto. I dettagli

Il Questore della Provincia di Matera, Dr.ssa Emma Ivagnes, ed il Presidente nazionale di Soroptimist International Italia, Adriana Macchi, hanno inaugurato ieri “Una stanza tutta per sé”, per le vittime di violenza di genere e i minori, ricavato all’interno del Commissariato di P.S. di Policoro.
Presenti all’evento, oltre al Dirigente del Commissariato, Dr. Salvatore Catapano, anche il Sindaco Enrico Bianco, il Capo di Gabinetto della Prefettura Rossella Ciarfaglia e una folta delegazione dell’Associazione Soroptimist International – Club Matera, guidata dalla presidente Maria Rosaria Pellegrini.
Il progetto attua le finalità individuate dal Protocollo di Collaborazione, sottoscritto il 25 novembre 2020 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall’Associazione Soroptimist International d’Italia.
Lo scopo, ha affermato il Questore Emma Ivagnes, è quello di mettere a proprio agio le vittime, per attenuare gli effetti traumatici della cosiddetta vittimizzazione secondaria ed incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine.