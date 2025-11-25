“Sarà un 2026 intenso per gli amanti delle bici ed in particolare del “mondo randonnée” con protagonista la nostra stupenda Matera e la vicina Puglia”. Ecco tutti gli appuntamenti

Sarà un 2026 intenso per gli amanti delle bici ed in particolare del “mondo randonnée” con protagonista la nostra stupenda terra di Basilicata e la vicina Puglia.

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Basilicata è infatti orgoglioso di aver promosso e sostenuto la nascita del nuovo Circuito Randonnée Strada & Gravel, un progetto che unisce passione, territorio e spirito randonneur.

Spiega csi Basilicata:

“Questa iniziativa, maturata grazie alla sensibilità ed all’impegno di alcune delle nostre società ciclistiche, non solo amplia l’offerta ciclistica regionale, ma apre la strada a un percorso di crescita importante: nel 2025 e nel 2026 la Basilicata ospiterà infatti il Campionato Nazionale Randonnée, un riconoscimento che premia il lavoro svolto e conferma la nostra regione come luogo ideale per vivere il ciclismo nella sua forma più autentica.

Tra panorami unici, accoglienza e percorsi che mettono alla prova gambe e cuore, il nuovo circuito rappresenta un’opportunità per tutti: atleti, società, appassionati e per il territorio che si racconta attraverso lo sport”.

Ecco le date del tour 2026: