ULTIME NEWS

“Sarà un 2026 intenso per gli amanti delle bici ed in particolare del “mondo randonnée” con protagonista la nostra stupenda Matera e la vicina Puglia”. Ecco tutti gli appuntamenti

25 Novembre 2025

Sarà un 2026 intenso per gli amanti delle bici ed in particolare del “mondo randonnée” con protagonista la nostra stupenda terra di Basilicata e la vicina Puglia.

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Basilicata è infatti orgoglioso di aver promosso e sostenuto la nascita del nuovo Circuito Randonnée Strada & Gravel, un progetto che unisce passione, territorio e spirito randonneur.

Spiega csi Basilicata:

“Questa iniziativa, maturata grazie alla sensibilità ed all’impegno di alcune delle nostre società ciclistiche, non solo amplia l’offerta ciclistica regionale, ma apre la strada a un percorso di crescita importante: nel 2025 e nel 2026 la Basilicata ospiterà infatti il Campionato Nazionale Randonnée, un riconoscimento che premia il lavoro svolto e conferma la nostra regione come luogo ideale per vivere il ciclismo nella sua forma più autentica.

Tra panorami unici, accoglienza e percorsi che mettono alla prova gambe e cuore, il nuovo circuito rappresenta un’opportunità per tutti: atleti, società, appassionati e per il territorio che si racconta attraverso lo sport”.

Ecco le date del tour 2026: