ULTIME NEWS

Per la Pielle Matera Basket pronta la trasferta: in bocca al lupo!

15 Novembre 2025

Pronta la trasferta di Barletta per la Pielle Matera Basket, che domani, domenica 16 novembre, alle ore 18,30 sarà sul parquet del PalaDisfida per affrontare i padroni di casa della Nuova Cestistica.

Il roster di coach Ciccio Losito, orfana dell’infortunato play Daniele Lopane, avrà una nuova occasione per sbloccare lo score in trasferta, che al momento è orfano di vittorie esterne, perfettamente all’opposto del filotto di tre successi ottenuti tra le mura amiche del PalaSassi

La nota positiva è sottolineata dal capitano della Pielle Matera, Innocenzo Vignola, che tira le somme di questo primo scorcio di stagione.

“Quest’anno abbiamo una squadra più strutturata, con giocatori d’esperienza in tutti i ruoli ed il giusto mix di giovani che contribuisce in maniera sempre più importante in ogni gara.

Siamo ben allenati da coach Losito, sempre pronto a mettersi in gioco e soprattutto per mettere noi atleti nelle migliori condizioni per fare bene, con lui ci troviamo bene e il feeling è sempre migliore di settimana in settimana.

Sono contento di come è stata costruita la squadra in questa stagione e penso che possiamo fare molto bene”.

Obiettivo da perseguire in un girone intenso e molto equilibrato.

“Rispetto al girone nel quale eravamo inseriti nella scorsa stagione, dove c’erano almeno due o tre squadre che potevano essere competitive anche in una categoria superiore – continua Vignola –, in questa stagione vedo un campionato molto più equilibrato.

Non c’è un vero e proprio leader, ogni squadra ha vinto almeno una partita e nonostante il livello è abbastanza alto, comunque c’è parecchio equilibrio”. Intanto, domani, l’occasione per ottenere il primo successo esterno.

“Contro Barletta ci giocheremo le nostre possibilità, senza dubbio – riprende il capitano della Pielle –. Vogliamo fare quel passo avanti che ci è mancato sino ad ora ed ottenere punti anche lontano dal PalaSassi”.

Poi, un pensiero all’amico e compagno di squadra, Daniele Lopane.

“È un grande dispiacere per noi perdere un giocatore come Daniele, infatti quando è successo dopo appena 4 secondi di partita è stato uno shock per noi. Fortunatamente all’intervallo siamo riusciti a parlare con lui negli spogliatoi e questo ci ha dato la forza per ribaltare la partita contro la Virtus e dedicargli la vittoria.

E poi voglio ringraziarlo pubblicamente – conclude Vignola –. Voglio ringraziare Daniele per essere stato sempre presente questa settimana in palestra durante gli allenamenti, nonostante il tutore e il problema da superare, non ha voluto farci mancare il suo apporto, i suoi consigli e la sua vicinanza.

Siamo orgogliosi di averlo in squadra con noi, lo ringrazio da parte mia e di tutta la squadra”.