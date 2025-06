Ospedale di Tinchi: numeri importanti per l’attività dell’ambulatorio di chirurgia. I dettagli

Fa registrare numeri significativi l’attività dell’ambulatorio di chirurgia dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi per le visite chirurgiche, i follow-up, le asportazioni e le medicazioni.

Nella struttura operano da tempo e con continuità il chirurgo vascolare e l’infermiere specializzato nelle lesioni cutanee croniche.

Inoltre, una volta a settimana è garantita la presenza di un chirurgo per visite e piccoli interventi.

Come precisa l’Asm:

“L’attività continuativa effettuata dal personale sanitario del presidio di Tinchi è una palese smentita delle voci circolate nelle ultime ore circa la volontà dell’ASM di ridimensionare l’ambulatorio in questione.

Il potenziamento della sanità nel territorio di Pisticci, Marconia e Tinchi è un fatto incontrovertibile come testimoniato da una serie di interventi e di investimenti che questa ASM ha messo in campo di recente.

In particolare nel distretto di Pisticci sono presenti gli ambulatori di dermatologia, odontoiatria, psicologia clinica, ortopedia, neuropsichiatria infantile, otorino, cardiologia, servizio prelievi (il giovedì) e Adi.

Nell’ospedale distrettuale di Tinchi è attivo il laboratorio di analisi cliniche (con prelievi che si effettuano dal lunedì al sabato) che ha fatto registrare negli ultimi mesi un miglioramento delle performance pari al 67%.

E’ presente inoltre l’attività specialistica di diabetologia e endocrinologia, chirurgia generale, cure palliative e terapia del dolore, dermatologia, nefrologia, dialisi, medicina interna cardiologia (ecodoppler fisiatria) elettromiografia.

Per quanto riguarda la cura e gestione delle lesioni croniche, l’ambulatorio di chirurgia vascolare (gestione lesioni croniche) di Tinchi ha effettuato, negli ultimi 5 mesi, tra le altre attività, 1270 accessi, 156 visite eseguite per lesioni, 1074 prestazioni ambulatoriali per medicazioni e 540 bendaggi.

Per le visite e l’attività chirurgica, i primi 5 mesi del 2025 fanno registrare 1.795 prestazioni erogate, 219 visite chirurgiche 168 piccoli interventi e 1402 medicazioni”.