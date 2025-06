A Pisticci interventi per migliorare gli spazi in corrispondenza delle spiagge! I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Pisticci fa sapere:

“Come è noto, sono in corso di realizzazione gli interventi di riqualificazione degli spazi antistanti le spiagge di Pisticci.

L’opera, che conta su un finanziamento regionale di 1,1 milioni di euro, è destinata a migliorare l’accoglienza e la funzionalità delle aree costiere.

A Lido Quarantotto, tra l’altro, è stata prevista la ristrutturazione dei bagni pubblici esistenti, che saranno pronti per la prossima stagione estiva.

A San Basilio invece si sta realizzando una piazzetta attrezzata con strutture del tutto nuove destinate ai servizi igienici, alla guardia medica e ad una zona giochi.

In attesa della realizzazione di dette strutture, solo per questa estate, verranno collocati a San Basilio, a costo zero per l’Ente, delle strutture temporanee rimovibili destinate ai servizi igienici e alla guardia medica.

Lo si ribadisce, si tratta di una soluzione temporanea, strettamente legata alla fase dei lavori in corso.

Confidiamo nella comprensione di tutti, nell’attesa di consegnarvi un’opera che, nella sua versione definitiva, potrà garantire servizi più efficienti ed un contesto di maggiore bellezza”.