Natale 2025, Matera comincia a vestirsi a festa: prime installazioni luminose e addobbi. Le zone già allestite

Matera comincia a vestirsi a festa.

La città dei Sassi si prepara per il periodo di Natale con le prime installazioni luminose e addobbi festivi, tra cui luminarie a tema tradizionale e scenografie artistiche, che iniziano a sorgere nel centro cittadino.

Le operazioni di decoro fa sapere ansa hanno già allestito via Ridola, mentre questa mattina gli addetti ai lavori hanno raggiunto via del Corso e la centrale piazza Vittorio Veneto.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti (centrodestra) ha previsto in questi giorni i preparativi per il periodo più magico dell’anno che, come di consueto, vedrà Matera accoglierà numerosi visitatori provenienti da ogni angolo del mondo.