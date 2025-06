Montescaglioso pronto a vivere un’estate di tornei! Ecco i dettagli

La città dell’Abbazia è pronta a vivere un’estate ricca di tornei e divertimento con il futsal dedicato a bambini e agli adolescenti, grazie all’instancabile Nicola Suglia organizzatore degli eventi sportivi estivi del centro materano, ed al supporto di Franco e Giuseppe Eletto.

I tornei si terranno presso il campetto dei Frati cappuccini di viale Belvedere.

Si comincia ad inizio Luglio con il torneo 6° torneo 3vs3 per bambini e ragazzi nati dal 2012 al 2019, poi si prosegue con il 6° torneo della notte 3vs3 del 3 agosto per bambini e ragazzi di età compresa dai 6 ai 13 anni con inizio in orari pomeridiani fino a tarda serata.

Sottolinea Nicola Suglia:

“Siamo un gruppo di amici appassionati il nostro intento e quello di divertirci tramite lo sport per trascorrere qualche ora di svago.

Spazio per piccoli ed adolescenti ci saranno tanti tornei con orari pomeridiani e serali che allieteranno l’estate del futsal montese, tutto all’insegna dello sport e del divertimento.

Il nostro intento e quello di coinvolgere tutti i bambini e gli adolescenti della nostra comunità.

Un impegno importante e di responsabilità come viatico di aggregazione e di valori non solo sportivi ma specialmente culturali – continuiamo su questa strada – noi ci mettiamo tempo, impegno e passione per far divertire i ragazzi appassionati di questo sport.

Abbiamo ricevuto molte adesioni direttamente da parte dei piccoli futuri campioni.

Ora non resta che aspettare le iscrizioni per imbastire i tornei con la macchina organizzativa che è già al lavoro con entusiasmo.