Basilicata, sanità: “accogliamo con favore la decisione di indire nuovi concorsi pubblici”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Segretario Regionale aggiunto UIL FPL, Verrastro Giuseppe.

Ecco quanto riportato:

“La UIL FPL accoglie con favore la decisione di indire nuovi concorsi pubblici e, in particolare, esprime soddisfazione per l’avvio della selezione relativa al profilo professionale dell’infermiere, figura centrale per il corretto funzionamento del nostro sistema sanitario.

Tuttavia, pur riconoscendo l’importanza del ricambio generazionale e del necessario rafforzamento degli organici, il sindacato solleva una questione che non può essere ignorata: la mancata valorizzazione delle graduatorie ancora vigenti e la necessità di una direttiva chiara da parte della Direzione Generale del Dipartimento Salute.

La UIL FPL sollecita il Dipartimento Sanità affinché, così come già rappresentato alle Aziende Sanitarie di promuovere i concorsi unici regionali, si impegni allo stesso modo, mediante apposita nota ufficiale indirizzata a tutte le strutture sanitarie regionali — a raccomandare l’utilizzo prioritario delle graduatorie di idonei ancora in corso di validità.

Il silenzio su questo tema rischia di trasformarsi in un’ingiustizia per centinaia di professionisti che, pur avendo superato regolarmente prove concorsuali, sono ancora in attesa di assunzione, e ora vedono la propria posizione messa in discussione dall’avvio di nuove selezioni, nonostante le graduatorie in cui sono inseriti siano pienamente valide fino alla fine dell’anno.

La normativa vigente parla chiaro: le amministrazioni pubbliche, prima di bandire nuovi concorsi, devono verificare l’esistenza di graduatorie approvate ed efficaci.

In presenza di tali graduatorie, hanno l’obbligo – o almeno il dovere di motivare una diversa scelta – di procedere allo scorrimento per la copertura dei posti disponibili.

Questa prassi non rappresenta solo una garanzia per i candidati idonei, ma costituisce anche una scelta razionale e coerente sul piano dell’efficienza amministrativa.

Siamo convinti che questa linea sia imprescindibile non solo per garantire giustizia a chi ha già affrontato e superato un concorso pubblico, attendendo con fiducia il proprio turno, ma anche per motivi di efficacia organizzativa e contenimento dei costi.

Lo scorrimento delle graduatorie, infatti, consente una copertura più rapida dei posti vacanti, evitando inutili lungaggini e riducendo sensibilmente le spese legate all’organizzazione di nuove selezioni.

Non è accettabile continuare a ignorare il diritto legittimo di tanti professionisti risultati idonei, che – pur avendo dimostrato di possedere le competenze richieste – rischiano ora di essere esclusi da una nuova selezione, in assenza di motivazioni trasparenti o giuridicamente fondate.

Per questi motivi, la UIL FPL chiede con forza alla Direzione Generale del Dipartimento Salute di intervenire con urgenza, emanando una nota ufficiale indirizzata a tutte le aziende del sistema sanitario regionale, per richiamare il principio della priorità nello scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, come previsto dalla normativa.

L’obiettivo deve essere garantire trasparenza, equità e rispetto del merito, tutelando al contempo le risorse pubbliche e assicurando continuità ed efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari.

La UIL FPL continuerà a vigilare su questa vicenda, pronta a sostenere le legittime aspettative dei lavoratori coinvolti e a promuovere tutte le azioni necessarie affinché sia rispettato il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa”.