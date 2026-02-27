Meteo Matera: Febbraio si chiude all’insegna del bel tempo? Le previsioni

Sulla nostra regione domani l’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Sabato 28 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.
Domenica 1 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.