Matera celebra l’eroismo quotidiano dei Vigili del Fuoco. Le foto

Questa mattina, 27 febbraio 2026, si sono svolte, presso la sede del Comando Provinciale di Matera, le celebrazioni dell’87º anniversario della costituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con Regio Decreto n. 333 il 27 febbraio 1939.

Una giornata densa di significato che ha visto la partecipazione del Prefetto di Matera, S.E. Maria Carolina Ippolito, del Sindaco, del Presidente della Provincia e delle massime autorità civili e militari, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale VVF, a numerosi cittadini e a una folta delegazione di studenti del Liceo Artistico Statale “Carlo Levi”.

Le celebrazioni sono iniziate con la solenne cerimonia dell’alzabandiera e l’omaggio ai caduti presso il cippo commemorativo tra via De Robertis e via Timmari.

Quest’anno, il monumento è stato impreziosito da una targa incisa nel tufo, opera dell’artista Giuseppe Rizzi, per onorare la memoria di chi ha sacrificato la vita in servizio:

il Capo Squadra Giuseppe Giglio, nel 25º anniversario della sua scomparsa;

i Vigili Nicola Lasalata e Giuseppe Martino.

Per l’occasione, le note dell’Inno Nazionale, sono state intonate dalla voce della Maestra Nunzia Rizzi.

Successivamente, il piazzale della caserma è stato teatro di un suggestivo saggio dimostrativo curato dal nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale), che ha dispiegato un imponente bandiera Tricolore dal “Castello di Manovra”.

A seguire, presso i locali della palestra, il Vice Comandante Ing. Domenico Masciandaro ha dato lettura dei messaggi augurali inviati dal Capo del Corpo Nazionale.

Il Comandante Provinciale, Ing. Amalia Tedeschi, ha poi preso la parola esprimendo profonda gratitudine per l’operato delle donne e degli uomini del Comando di Matera, illustrando i dati relativi agli interventi del 2025: un bilancio che conferma l’impegno costante del Corpo nella tutela del territorio e della cittadinanza.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle benemerenze al personale in quiescenza e ai Vigili che hanno tagliato il traguardo dei 15 anni di servizio.

In chiusura, un momento dedicato al futuro e al legame con le nuove generazioni: è stato proclamato il team di ragazzi vincitore del concorso “Visioni di Coraggio”, rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Carlo Levi”.

Il bozzetto premiato diventerà un murales che decorerà la parete della Sede Amministrativa della Caserma che si affaccia su via De Robertis, trasformando l’eroismo quotidiano dei Vigili del Fuoco in un’opera d’arte permanente per la città.

Ecco le foto.