2 Giugno a Matera: i Vigili del Fuoco issano il Tricolore per l’80° della Repubblica. Le foto

Oggi, 2 giugno 2026, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, la città di Matera ha vissuto un momento di profonda solennità ed emozione in Piazza Vittorio Veneto.

Durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, un momento fortemente significativo è stato scandito dall’impeccabile manovra del gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera che, con una tecnica di alta precisione, ha provveduto ad issare il Tricolore sulla piazza gremita, tra gli applausi commossi dei presenti.

La cerimonia è stata presieduta dal Prefetto di Matera, S.E. Maria Carolina Ippolito, insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine e alle rappresentanze delle istituzioni locali.

La piazza ha risposto con una straordinaria partecipazione: numerosi cittadini materani e tantissimi turisti, attirati dalla bellezza dei Sassi e dalla cornice istituzionale, si sono uniti nel rendere omaggio ai valori fondanti della nostra Repubblica.

L’impegno profuso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in questo giorno di festa nazionale, non rappresenta solo un esercizio di abilità tecnica, ma testimonia la vicinanza costante di tutto il personale alla cittadinanza, agendo come simbolo di sicurezza, protezione e unità nazionale.

Ecco le foto.