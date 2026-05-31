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Su Matera continua a splendere il sole: ecco le ultime previsioni

31 Maggio 2026

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 19°C.

Martedì 2 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.