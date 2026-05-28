Rosa Maria Scorese a Matera: la forza della testimonianza per non dimenticare Santa. L’evento

L’Associazione “Voci di Speranza” di Matera rinnova il proprio impegno sociale con una straordinaria iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, al contrasto della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto.

L’appuntamento si terrà venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 13:00 circa, nella Sala Consiliare della Provincia di Matera in Via Ridola.

L’evento rappresenta il culmine di un percorso di riflessione che ha visto protagonisti gli studenti del territorio, i quali saranno celebrati per il loro spiccato senso critico e artistico.

Il dibattito, moderato dalla dottoressa Mimma Carlucci, vedrà confrontarsi al tavolo dei relatori autorevoli esperti:

l’avvocato Ivana Giudice (presidente del Centro Antiviolenza di Matera),

la dottoressa Francesca Arpino (psicologa e criminologa),

la dottoressa Valeria Piscopiello (presidente dei pedagogisti clinici di Basilicata),

la presidente dell’Associazione Voci di Speranza Antonella Fontana,

l’avvocato penalista esperto in queste tematiche, Giuseppe Lamacchia.

La giornata sarà profondamente impreziosita dalla testimonianza di Rosa Maria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio e dall’Onorevole Stefania Ascari, prima firmataria della legge sul Codice Rosso.

Al tavolo dei relatori si alterneranno anche i momenti dedicati alle premiazioni degli istituti scolastici.

L’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Matera riceverà il Premio “Ricreare l’Identità” e il Premio “Colori di Libertà” per la sensibilità nel raccontare il coraggio e la forza delle donne oltre il pregiudizio.

L’I.I.S. “Bernalda-Ferrandina” si aggiudicherà il Premio “Le Mani dell’Indifferenza” con la classe 3 A Turismo e il Premio “Manifesto di uno Sguardo Libero” con la 2 A Turismo, per aver saputo legare il rifiuto del silenzio complice alla fermezza delle parole di dignità.

Sarà inoltre assegnato il Premio “Coreografie di Libertà” alla classe III B SSAS dell’I.I.S. “A. Turi – I. Morra” di Matera, per la forza nel tradurre in movimento il passaggio da un legame malato alla libertà, mentre all’I.I.S. “G.B. Pentasuglia” di Matera andrà il Premio

“Cambiare Musica – Nuove Parole per l’Amore” per aver svelato l’ossessione che spesso si nasconde dietro celebri canzoni d’amore.

In questo contesto, l’Associazione “Voci di Speranza” conferirà all’Onorevole Stefania Ascari il prestigioso riconoscimento di Ambasciatrice dell’Associazione, un tributo al suo costante e coraggioso impegno istituzionale e umano nella difesa dei diritti, nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle persone più fragili e vulnerabili.

Di segutio la locandina con i dettagli.